Аукціон з продажу ОВДП

Міністерство фінансів на аукціоні 15 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 5,02 мільярдів гривень. Ставка за гривневими 1,5-річними паперами зросла з 18,5% до 19%.

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Також міністерство розмістило валютні шестимісячні облігації на 7,89 мільйона гривень під 4,25% річних. Нагадаємо, що з 3 жовтня в українців з'явилась можливість купувати облігації у застосунку Дія.

Що таке ОВДП ОВДП – цінні папери, які випускає держава. Так вона позичає гроші в громадян. За допомогою продажу облігацій покривають дефіцит у бюджеті. Військові облігації відрізняються від звичайних тим, що кошти від них ідуть на потреби у військовій галузі.

Які ще ОВДП у гривні розміщував Мінфін

6-місяні ОВДП внаслідок яких міністерство залучило до бюджету 1,15 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 14% річних, порівняно із 13,5% минулого тижня.

ОВДП внаслідок яких міністерство залучило до бюджету 1,15 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 14% річних, порівняно із 13,5% минулого тижня. Річні цінні папери надійшло 307,11 мільйона гривень, ставка за ними залишилась незмінною – 14% річних.

цінні папери надійшло 307,11 мільйона гривень, ставка за ними залишилась незмінною – 14% річних. Облігацій з терміном обігу 1,5 року надійшло 3,27 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 19% річних, порівняно із 18,5% тижнем раніше.

Зверніть увагу! Кабмін погодив АРМА придбання ОВДП ще на 301,6 мільйона гривень з арештованих коштів.