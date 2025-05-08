Доллар США оказался под угрозой на одном из крупнейших рынков мира

Страны Азии сокращают свои вложения в доллар США. Инвесторы готовы к масштабной распродаже доллара.

Распродажа доллара в Азии

На азиатских рынках американской валюте грозит распродажа на 2,5 триллиона долларов. Инвесторы в Азии уменьшают свои вложения в доллар, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Эксперты указали, что распродажа может быть связана с тем, что экспортеры и инвесторы в Азии просто накопили "чрезвычайно большой" запас долларов за последние годы. Однако на них также влияет обострение торговой ситуации в мире.

К теме! Индекс доллара США с начала года упал почти на 8%, по данным MarketWatch. При этом все валюты стран Азии укрепили свои позиции по отношению к доллару.

Поэтому, некоторые азиатские инвесторы могут репатриировать часть средств или постараться застраховаться от ослабления доллара США на рынке. Кроме того, привлекательность доллара в мире падает. Более того, статус доллара, как главной резервной валюты в мире, оказался под угрозой.

Дело в том, что инвесторы сейчас по-новому оценивают перспективы американской валюты на фоне попыток Дональда Трампа изменить мировой торговый порядок. Добавим, что на этой неделе возникли надежды по деэскалации торгового напряжения, поскольку США и Китай проведут в Швейцарии первые переговоры после начала торговой войны.