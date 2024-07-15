В Китае бьют тревогу из-за финансовых учреждений, которые скупают облигации

В Китае обеспокоены из-за финансовых учреждений, которые покупают китайские облигации. В государственных СМИ сообщают, что это вредит китайской экономике.

В издании Financial News, которое поддерживает центральный банк Китая, обнародовали данные о ситуации с государственными облигациями.

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В Китае обеспокоены из-за рынка облигаций

В частности, сообщают, что финансовые учреждения активно скупают облигации, поскольку они ожидают снижения процентных ставок в будущем. В Financial News указали, что эти учреждения шортируют китайский юань и китайскую экономику, а также увеличивают давление на отток капитала из страны.

Что такое шорт Это ставка на снижение стоимости активов. Торгуя в шорт, трейдеры зарабатывают при снижении рынка и теряет деньги при его росте.

В Reuters отметили, что отчет – это последнее предупреждение для рынка облигаций в Китае. Дело в том, что недавно Народный банк Китая сообщил об обеспокоенности ситуацией и представил планы продажи казначейских облигаций, чтобы охладить ралли облигаций. Это свидетельствует о стремлении центробанка стабилизировать обменный курс и экономические ожидания.

Ранее в июле центральный банк Китая сообщал, что располагает облигации на сотни миллиардов юаней для заимствований. Эти активы регулятор планирует продавать в зависимости от условий на рынке.