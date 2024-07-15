У Китаї б'ють на сполох через фінансові установи, які скуповують облігації

У Китаї занепокоєні через фінансові установи, які купують китайські облігації. У державних ЗМІ повідомляють, що це шкодить китайській економіці.

У виданні Financial News, яке підтримує центральний банк Китаю, оприлюднили дані про ситуацію з державними облігаціями.

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У Китаї занепокоєнні через ринок облігацій

Зокрема, повідомляють, що фінансові установи активно скуповують облігації, оскільки вони очікують на зниження процентних ставок у майбутньому. У Financial News вказали, що ці установи шортують китайський юань і китайську економіку, а також збільшують тиск на відплив капіталу з країни.

Що таке шорт Це ставка на зниження вартості активів. Торгуючи в шорт, трейдери заробляють при зниженні ринку та втрачає гроші при його зростанні.

У Reuters наголосили, що звіт – це останнє попередження для ринку облігацій у Китаї. Річ у тому, що нещодавно Народний банк Китаю повідомив про занепокоєння ситуацією та представив плани продажу казначейських облігацій, щоб охолодити ралі облігацій. Це свідчить про прагнення центробанку стабілізувати обмінний курс та економічні очікування.

Раніше у липні центральний банк Китаю повідомляв, що має у розпорядженні облігації на сотні мільярдів юанів для запозичень. Ці активи регулятор планує продавати залежно від умов на ринку.