Акции ПриватБанка хотят продавать иностранцам: придут ли в Украину инвесторы во время войны

ПриватБанк планируют вывести на биржу посредством первичного публичного размещения акций (IPO). Иностранные инвесторы проявляют интерес к активам банка, поскольку этот государственный банк является одним из самых прибыльных в Украине.

Каковы перспективы IPO ПриватБанка?

Как отметил в комментарии 24 Каналу финансовый эксперт Руслан Черный, IPO активно использовали до 2008 года, когда многие банки продавали свои акции небольшими пакетами пулу инвесторов. Вопрос о приватизации ПриватБанка поднимался и раньше, однако сейчас для этого появляются благоприятные предпосылки на рынке.

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В интервью изданию Business Insider Polska заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Олийник рассказал о планах государства провести IPO некоторых государственных банков. В частности, рассматривают возможность продажи акций ПриватБанка на украинском или польском фондовом рынке. Это может произойти в 2027 году.

По словам чиновника, финансовые группы из стран-членов Европейского Союза проявляют интерес к активам украинских государственных банков.

Финансовый эксперт Руслан Черный говорит, что выход ПриватБанка на биржу позволит рынку, а не частным договоренностям, определять реальную стоимость его активов. Однако, по его мнению, полноценная продажа значительной доли акций ПриватБанка крупным игрокам маловероятна из-за войны.

Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Никто из крупных игроков не захочет вкладывать значительную часть средств в страну, где идет война. Приход миноритарных акционеров, которые могут купить облигации – это возможно. Мне кажется, это действительно более-менее реалистичный сценарий.

Как отмечает эксперт, украинский финансовый рынок уже имеет прецедент успешной продажи банков иностранцам, который стал отправной точкой для прогнозов относительно реалистичности приватизационных сделок.

Напомним, что в апреле Фонд гарантирования вкладов физических лиц через аукционы продал активы двух банков в процессе ликвидации на сумму 23,6 миллионов гривен: АО "Коминвестбанк" и АО "МР Банк".

Справочно: IPO (Initial Public Offering) – это первичное публичное размещение акций компании на фондовой бирже. Частные и институциональные инвесторы могут покупать доли, что позволяет привлечь капитал без полной приватизации и получить доступ к новым средствам для развития.

Какое место ПриватБанк занимает в рейтинге украинских банков?

По данным, обнародованным финансовым аналитиком Андреем Шевчишиным, в январе-апреле 2026 года ПриватБанк получил наибольшую среди всех банков страны чистую прибыль, а именно – 16,09 миллиарда гривен (46,3% от общей суммы). Он занимает второе место после «Ощадбанка» в рейтинге по концентрации депозитов населения – 96,56 миллиардов гривен (19,7% от общего объема).

В этом банке сосредоточены 45,9% от всех средств населения, размещенных на банковских счетах (457,95 миллиарда гривен). Также он демонстрирует наибольшую активность в кредитовании населения.

Что известно о планах по приватизации государственных банков?

В Украине планируют начать процесс приватизации государственных банков. Как в прошлом году сообщил глава Национального банка Андрей Пышный, приватизация может состояться после разработки общей стратегии развития госбанков.

Разрабатывать ее должны совместно с правительством и стейкхолдерами. Это должно стать ключом к притоку новых инвестиций в Украину.

Среди прочего, государство планирует продать национализированный из-за неплатежеспособности в декабре 2016 года ПриватБанк. Таким образом хотят вернуть в государственный бюджет миллиарды гривен, потраченные на спасение финансовой системы.

По итогам судебного разбирательства в нескольких инстанциях, бывших акционеров банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обязали выплатить банку 3 миллиарда долларов компенсации убытков, причиненных выводом более 1,9 миллиарда долларов.