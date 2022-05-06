"Приватбанк" запускает распознавание клиентов по голосу: что известно о новой функции

Независимая ассоциация банков Украины сообщила о технологической новинке в сервисе "Приватбанка". Речь идет об опции распознавания клиентов по голосу.

Теперь клиенты государственного "Приватбанка", у которых возникнет желание или потребность воспользоваться сервисом поддержки клиентов по номеру 3700, могут больше не отвечать на персональные вопросы.

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Голосовое распознавание в "Приватбанке"

Независимая ассоциация банков Украины (далее НАБУ) заявила, что новая функция позволит упростить и ускорить процесс обслуживания клиентов государственного банка.

Добавляют, что для того, чтобы использовать новую технологию, необходимо создать голосовой слепок, который является записью голоса человека. Это нужно сделать в веб-версии приложения "Приват24".

"Приватбанк" о новой технологии

В банке объяснили, что новая функция работает на основе голосовой биометрии. Именно эту технологию используют для создания записей голоса клиентов финучреждения и она позволяет идентифицировать их персоны путем анализа ряда характеристик голоса, что имеет уникальный характер.

Это также гарантирует дополнительный уровень защиты для счетов клиентов и персональных данных о них, информирует официальный сайт "Приватбанка". Голосовая биометрия работает по следующему алгоритму:

звонок в сервис клиентской поддержки банка;

разговор с виртуальным ассистентом или агентом;

пока клиент сообщает причину обращения система благодаря новой технологии идентифицирует личность клиента;

этот процесс занимает несколько секунд.

Отмечают, что благодаря этой технологической функции удастся усовершенствовать безопасность и уровень удобства предоставления услуг клиентам по телефону. Причем без использования традиционных дополнительных вопросов с целью получения их персональных данных. В частности, речь идет о первом месте работы, кличке домашнего любимца.

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