Приложение, банкоматы и терминалы не будут работать: в "Приватбанке" сделали важное заявление

В субботу, 13 июня, Приватбанк планирует провести плановые работы по обработке платежей. Они продлятся с полуночи до 6:30 утра, то есть примерно 6 часов.

Почему не будет работать Приват24

Подобное заявление опубликовано в Telegram-канале банка.

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Согласно информации, в ночь на 13 июня 2026 года Приватбанк планирует провести плановые регламентные работы процессингового центра. Цель этих работ — увеличить мощности и безопасность проведения клиентами операций с платежными картами.

В период проведения работ 13 июня с 00:05 до 6:30 утра банк временно приостановит проведение операций с картами,

– говорится в сообщении.

То же самое касается работы:

банкоматов;

терминалов самообслуживания;

POS-терминалов банка.

Украинцам объяснили, что обычно регламентные работы проводятся именно в ночное время, когда большинство клиентов не совершают операций.

Обратите внимание! Клиентам банка посоветовали заранее произвести оплату картами или отложить ее на несколько часов.

Что еще стоит знать о банках

Напомним, что 5 мая в приложении "Приват24" произошел сбой. Ситуацию подтвердили и в самом банке. При этом клиентов заверили, что вскоре все исправят.

Кроме того, теперь все зарубежные SWIFT-платежи в Monobank проводятся без комиссии. Ранее в среднем SWIFT-перевод обходился пользователям примерно в 1 000 гривен комиссии.