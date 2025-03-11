Топовый банк Украины анонсировал масштабное обновление: кому готовиться к изменениям

"Приватбанк" предупредил своих клиентов о новых изменениях. Нововведения касаются приложения "Приват24"

"Приватбанк" анонсировал изменения в Приват24

Государственный "Приватбанк" сообщил об обновлении мобильного приложения. Речь идет о Приват24, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

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Изменения в "Приват24" предусматривают обновление дизайна приложения, а также расширение возможностей сервиса. В частности, стоит ожидать нового дизайна главного экрана и введения в приложение инклюзивных функций. В "Приватбанке" добавили, что эти обновления являются как частью его стратегии цифрового развития, так и ответом на запросы клиентов.

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Новый дизайн Приват24 будет ориентирован на удобство и интуитивный интерфейс. Например, в банке предупредили, что клиенты после обновления смогут получить мгновенный доступ к балансу и реквизитам карт. Еще одно изменение – это возможность пополнить счет через Apple Pay, Google Pay или по номеру IBAN.