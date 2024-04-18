Крупнейший банк Украины может выйти на зарубежные рынки

Государственный "ПриватБанк" рассматривает возможность выхода на иностранные рынки. Об этом сообщил председатель правления украинского кредитора Герхард Беш.

Беш отметил, что сейчас банк оценивает эту идею, а также рассматривает два варианта развития событий.

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"ПриватБанк" может выйти на иностранные рынки

По словам председателя правления "ПриватБанка", кредитор оказался перед таким выбором:

Сосредоточиться на обслуживании клиентов в Украине. Стоит добавить, что "ПриватБанк" уже лидер в этом секторе в Украине;

Или начинать свою деятельность на новых рынках. Речь идет о странах с украинской диаспорой, например Германия или Польша.

Председатель правления "ПриватБанка" добавил, что они стремятся расширить базу клиентов. В то же время он подметил, что этот процесс должен проходить органично. Мол, в банке не хотят заходить на рынки, которых не понимают.

Когда в "ПриватБанке" примут окончательное решение

В марте 2024 года "ПриватБанк" получил кредит от Европейского банка реконструкции и развития. Деньги предоставят в рамках Программы содействия развитию торговли. Речь идет о 25 миллионах долларов.

Герхард Беш добавил, что параллельно в "ПриватБанке" возникает вопрос о том, что даст потенциальный выход на иностранные рынки. Мол, будет ли это только репутационный плюс, или кредитор все-таки будет рассчитывать выйти на прибыльный уровень. Он отметил, что окончательного решения пока нет, но его планируют принять до конца текущего года.