Бьош зазначив, що наразі банк оцінює цю ідею, а також розглядає два варіанти розвитку подій.

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"ПриватБанк" може вийти на іноземні ринки

За словами голови правління "ПриватБанку", кредитор постав перед таким вибором:

Зосередитися на обслуговуванні клієнтів в Україні. Варто додати, що "ПриватБанк" уже лідер у цьому секторі в Україні;

Або починати свою діяльність на нових ринках. Йдеться про країни з українською діаспорою, як-от Німеччина чи Польща.

Голова правління "ПриватБанку" додав, що вони прагнуть розширити базу клієнтів. Водночас він підмітив, що цей процес має проходити органічно. Мовляв, у банку не хочуть заходити на ринки, яких не розуміють.

Цікаво! У березні 2024 року "ПриватБанк" отримав кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Гроші нададуть у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі. Йдеться про 25 мільйонів доларів.

Коли у "ПриватБанку" ухвалять остаточне рішення

Герхард Бьош додав, що паралельно у "ПриватБанку" постає питання про те, що дасть потенційний вихід на іноземні ринки. Мовляв, чи це буде лише репутаційний плюс, чи кредитор все-таки буде розраховувати вийти на прибутковий рівень. Він наголосив, що остаточного рішення наразі немає, але його планують ухвалити до кінця поточного року.