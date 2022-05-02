ПриватБанк и Payoneer запустили новую интеграцию: какие опции станут доступными для клиентов

Украинский "ПриватБанк" и платежная система Payoneer создали интеграцию с приложением "Приват24". Какая функция станет доступной для клиентов банка – читайте дальше.

Новая функция поможет клиентам ПриватБанка быстрее получать деньги через систему Payoneer непосредственно в приложении государственного банка.

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Новые опции с Payoneer

Интеграция Приват24 и Payoneer откроет для клиентов ряд новых опций, отсутствующих в других финучреждениях. Речь идет о:

Клиенты смогут переводить средства Payoneer на карты и счета как физических лиц, так и ФЛП. Эта операция будет доступна круглосуточно в режиме онлайн для физлиц. В то время как ФЛП смогут сделать это с 8.00 до 20.00 в течение рабочих дней.

Также появится возможность открытия виртуальных/интернет карт в процессе вывода средств, мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в иностранных валютах (евро, доллар) для принятия платежей за предоставленные услуги;

Пользователи приложения также смогут производить SWIFT-платежи от Payoneer, не выплачивая комиссии для банков-корреспондентов;

Выгодный курс конвертации в гривну;

Регистрация пользователя через приложение "Приват24", авторизация в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязка имеющейся учетной записи и просмотр истории дебетовых транзакций через ПриватБанк;

Что известно о Payoneer Это платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные переводы. Ее также называют мировым партнером в области цифровой коммерции. Payoneer предоставляет бизнесу технологии, связи и уверенность для участия и развития в новой глобальной экономике. Это касается всех сфер бизнеса. Система Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру.

По состоянию на сегодня ПриватБанк предоставляет услуги для более 120 тысяч счетов предпринимателей из ИТ сектора. Для этой сферы действует специальный тариф ИТ-эксперт, включающий:

бесплатное открытие и обслуживание счетов на льготных условиях,

бесплатное проведение платежей в бюджет, уплата налогов, обмен валюты и перечисление средств со счета ФЛП на карту для выплат.

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