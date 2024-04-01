Карты "ПриватБанк" можно будет получить еще в 5 странах Европы: точный перечень

Государственный "ПриватБанк" сообщил о расширении географии для одной из своих услуг. Речь идет о платежных картах и дополнительных 5 странах.

Для реализации проекта также привлекли компанию Nova Post.

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"ПриватБанк" расширяет географию

С начала апреля клиенты в еще 5 странах могут воспользоваться услугой международной доставки платежных карт от "ПриватБанка". Теперь в "Приват24" открыт заказ карт с доставкой курьером Nova Post на любой адрес в таких странах:

Эстонии,

Латвии,

Италии,

Словакии,

Венгрии.

Что такое платежная карта Это электронное платежное средство в виде пластиковой или иного вида карты.

В общем доступ к этой услуге уже имеют клиенты ПриватБанка в 11 странах Европы. Кроме выше упомянутых, стоит упомянуть Польшу, Молдову, Литву, Германию, Чехию и Румынию.

Кроме того, в "ПриватБанке" добавляют, что конца апреля текущего года все, кто перевыпустил действующую или открыл новую цифровую карту через приложение "Приват24" доставка будет бесплатной.

Напомним, что в марте 2024 года "ПриватБанк" получил кредит от Европейского банка реконструкции и развития. Деньги предоставят в рамках Программы содействия развитию торговли. Речь идет о 25 миллионах долларов. Благодаря этому ЕБРР стремится поддержать 355 торговых транзакций с важнейшими для украинской экономики товарами.