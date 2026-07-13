Что изменится для бизнеса

Речь идет о подаче налоговой декларации плательщика единого налога. Отныне процесс отчетности можно пройти без дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений, сообщили в "Приватбанке" в понедельник, 13 июля.

Отныне система будет автоматически формировать документ, анализируя транзакции по счетам предпринимателя и самостоятельно рассчитывая сумму дохода. ФЛП остается лишь проверить внесенную информацию и поставить электронную подпись через SmartID.

После этого данные мгновенно отправляются в Государственную налоговую службу, и на основании этой декларации предприниматель сразу может уплатить налоги.

Таким образом, весь цикл налогового администрирования – от подготовки декларации до выполнения обязательств – будет проходить в одном мобильном сервисе Приват24. В руководстве госбанка считают, что нововведение обеспечит следующие преимущества:

снизит административную нагрузку на малый бизнес;

минимизирует риск ошибок при заполнении документов.

Воспользоваться сервисом уже можно в разделе "Налоговые декларации".

Напомним, ранее глава Нацбанка Андрей Пишный допустил возможность приватизации "Приватбанка". Правда, по словам чиновника, соответствующие решения должны приниматься в рамках комплексной стратегии развития.

Поэтому уже накануне июля правительство обновило редакцию основных направлений деятельности сектора. Она предусматривает постепенное сокращение доли государства и даже разрешение на продажу акционерного общества после завершения военного положения.