Уникальные возможности: Шмыгаль объяснил, какие критически важные ресурсы для Европы есть в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал важное заявление на немецко-украинском бизнес-форуме. Чиновник посетил мероприятие в Берлине в рамках рабочего визита.

Стратегические металлы Украины

На форуме в Берлине Денис Шмыгаль поблагодарил немецкий бизнес за поддержку Украины во время полномасштабной войны, которую начала Россия. Он добавил, что ни одна немецкая компания не покинула украинский рынок. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Шмыгаль добавил, что многие немецкие компании продолжают инвестировать в экономику Украины. Он вспомнил о Bosch, Kostal, Knauf, ODV Electric и десятках других. По его словам, это важный сигнал для инвесторов.

Кроме того, глава Кабмина добавил, что Украина способна предложить уникальные возможности для экономического сотрудничества. Шмыгаль подметил, что в недрах Украины есть 21 из 30 критически важных элементов, которые выделил Европейский Союз.

В частности, речь идет о литий, графит, кобальт, никель и титан. Спрос на эти ресурсы будет только расти в будущем. Кроме того, они являются важным компонентом для устойчивого развития немецкой промышленности. Шмыгаль заявил, что Украина может поспособствовать росту немецкой экономики.

Актуальные цены на металлы на рынке:

Для понимания, фьючерсы на никель, на данный момент, торгуются на уровне 16 067 долларов за тонну, информирует Markets Insider. Килограмм никеля стоит 15,58 доллара.

В ноябре металл зафиксировал спад до минимума за 4 года. Тогда его цена колебалась на уровне 15 500 долларов за тонну, пишет TradingEconomics.

В то же время тонна лития на 11 декабря стоила более 10 536 долларов за тонну. Тогда как контракты на кобальт с поставками в марте сейчас стоят 24 300 долларов, по данным LME.

К тому же чиновник отметил, что Украина может быть частью единых с Евросоюзом промышленных цепей, добычи, переработки и поставки.