Не спешите паниковать: что делать со "старыми" долларами

У украинцев периодически возникают вопросы, можно ли обменивать так называемые "старые" доллары. В НБУ четко объяснили главные правила процесса по обмену валюты.

Что делать со "старыми" долларами

В Украине "старыми" долларами считают купюры, которые выпущены в 1996 году, информирует 24 Канал. Это связано с тем, что следующие поколения банкнот в США выпускали с новыми элементами защиты. В связи с этим некоторые кассиры в обменниках или банках может быть сложно отличить настоящие доллары от фальшивых.

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Однако государственные и коммерческие банки, небанковские учреждения обязаны принимать все доллары, которые были выпущены с 1914 года, отметили в НБУ. В то же время купюры для обмена должны быть в надлежащем состоянии для обмена. О главных требованиях – читайте здесь. Ни номинал, ни год выпуска банкноты не является фактором влияния для принятия решения о соответствии ее для проведения необходимой операции.

Напомним, что в Украине также выделяют так называемые "новые" доллары. За последние 20 лет США обновили банкноты почти всех номиналов. Самые новые дизайны доллара США представили в такие годы: