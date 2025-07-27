Как правильно возвращать деньги, чтобы они приумножались

Деньги любят уважение – это главное правило, которое лежит в основе многих народных примет о финансовом благополучии. Уважительное отношение к деньгам и соблюдение простых обычаев помогут сохранить и приумножить достаток.

Как не потерять денежную энергию?

В народных представлениях деньги – это не просто средство обмена, а особая энергия. Чтобы она не исчезала, к купюрам следует относиться уважительно: хранить в кошельке в опрятном виде, раскладывать от самых больших номиналов к меньшим и не бросать их как попало, пишет 24 Канал.

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Как правильно давать и брать деньги?

Существует правило: деньги надо отдавать левой рукой, а брать – правой, потому что это сохраняет энергетическое равновесие. Также желательно брать в долг крупными купюрами, а возвращать – мелкими.

Интересно! При возврате долга можно дать чуть больше, чем должен, и сразу попросить остальное. Это якобы позволяет не "отдать" всю финансовую удачу другому человеку.

Крупные купюры называют источником денежной энергии – их лучше держать при себе, ведь они способны "притягивать" новые средства. Считается, также, что они имеют собственную финансовую силу.

Когда не стоит отдавать долги?

Согласно народным приметам и советам астрологов, не все дни являются благоприятными для денежных расчетов.

В такие дни не стоит отдавать деньги:

1-й, 6-й, 11-й, 15-й и 23-й дни месяца. Иначе вместе с долгом можно "подарить" и свою финансовую удачу;

церковные праздники – стоит воздержаться от любых денежных операций, в том числе и возврата долгов.

не рекомендуется отдавать долги в понедельник, пятницу и воскресенье. Считается, что это может привести к новым долгам или обмену негативной энергией.

Лучше всего рассчитываться: во вторник или субботу, особенно если долг нужно срочно вернуть.

Почему не стоит возвращать деньги вечером?

Еще одна известная примета – не отдавать деньги после захода солнца. В народном представлении в это время активизируются темные силы, и любые денежные операции могут иметь негативные последствия.

Обратите внимание! Этот материал имеет исключительно развлекательный характер. Народные приметы, астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются наукой и не могут быть основой для принятия важных решений.