Як не втратити грошову енергію?

У народних уявленнях гроші – це не просто засіб обміну, а особлива енергія. Щоб вона не зникала, до купюр слід ставитися поважно: зберігати в гаманці в охайному вигляді, розкладати від найбільших номіналів до менших й не кидати їх абияк, пише 24 Канал.

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Як правильно давати та брати гроші?

Існує правило: гроші треба віддавати лівою рукою, а брати – правою, тому що це зберігає енергетичну рівновагу. Також бажано брати в борг великими купюрами, а повертати – дрібними.

Цікаво! При поверненні боргу можна дати трохи більше, ніж винен, і відразу попросити решту. Це нібито дозволяє не "віддати" всю фінансову удачу іншій людині.

Великі купюри називають джерелом грошової енергії – їх краще тримати при собі, адже вони здатні "притягувати" нові кошти. Вважається, також, що вони мають власну фінансову силу.

Коли не варто віддавати борги?

Згідно з народними прикметами та порадами астрологів, не всі дні є сприятливими для грошових розрахунків.

В такі дні не варто віддавати гроші:

1-й, 6-й, 11-й, 15-й і 23-й дні місяця. Інакше разом із боргом можна «подарувати» й свою фінансову вдачу;

церковні свята – варто утриматися від будь-яких грошових операцій, зокрема й повернення боргів.

не рекомендується віддавати борги у понеділок, п’ятницю та неділю. Вважається, що це може призвести до нових боргів або обміну негативною енергією.

Найкраще розраховуватися: у вівторок або суботу, особливо якщо борг потрібно терміново повернути.

Чому не варто повертати гроші ввечері?

Ще одна відома прикмета – не віддавати гроші після заходу сонця. У народній уяві в цей час активізуються темні сили, і будь-які грошові операції можуть мати негативні наслідки.

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.