Банковский сектор России зафиксировал сокращение прибыли в 12 раз, но заработал сотни миллиардов

За 2022 год банковский сектор России сумел заработать более 200 миллиардов рублей, однако это почти в 12 раз меньше прибыли, зафиксированной годом ранее. Больше о важных изменениях – далее в тексте.

В прошлом году российские банки зафиксировали прибыль в размере 203 миллиардов рублей, в то время как в рекордном 2021 году этот показатель составлял 2,4 триллиона рублей, согласно данным центробанка государства-агрессора.

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Прибыль российских банков уменьшились в 12 раз за год

Добавляют, что за 2022 год банковский сектор сумел компенсировать потери за первые шесть месяцев. Ущерб за этот период оценивали в более чем 1,5 триллиона рублей. Одной из ключевых причин называют переоценку валюты.

Однако во второй половине прошлого года эта индустрия ежемесячно отчитывалась о прибыли. В декабре эта сумма составила 342 миллиарда рублей. В прошлом году отдельные кредитные организации зафиксировали существенные потери. В целом доля доходных банков по активам равнялась 77%.

Интересно, что только российский Сбербанк из всего сектора сообщил о финансовых результатах за 12 месяцев. Прибыль финучреждения оценили в 300 миллиардов рублей.

Напомним, что многие российские банки фигурируют в санкционных списках разных стран. В частности, летом Япония сообщила о введение санкций против двух российских банков и одного белорусского.

Кроме того, Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России на 6 месяцев Речь идет об ограничениях, введенных еще в 2014 году.