Минулий рік російські банки зафіксували прибуток у розмірі 203 мільярдів рублів, тоді як у рекордному 2021 році цей показник становив 2,4 трильйона рублів, згідно з даними центробанку держави-агресорки.

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Прибутки російських банків зменшилися у 12 разів за рік

Додають, що за 2022 рік банківський сектор зумів компенсувати втрати за перші шість місяців. Збитки за цей період оцінювали у понад 1,5 трильйона рублів. Однією із ключових причин називають переоцінку валюти.

Однак у другій половині минулого року ця індустрія щомісячно звітувала про прибуток. У грудні ця сума становила 342 мільярди рублів. Торік окремі кредитні організації зафіксували суттєві втрати. Загалом частка прибуткових банків за активами дорівнювала 77%.

Цікаво, що лише російський Сбербанк з усього сектора повідомив про фінансові результати за 12 місяців. Прибуток фінустанови оцінили у 300 мільярдів рублів.

Нагадаємо, що багато російських банків фігурують у санкційних списках різних країн. Зокрема, влітку Японія повідомила про запровадження санкцій проти двох російських банків та одного білоруського.

Крім того, Євросоюз ухвалив рішення про продовження економічних санкцій проти Росії на 6 місяців. Йдеться про обмеження, які запровадили ще у 2014 році.