Сколько банков заработали в 2023 году

Хотя количество банков в Украине в течение прошлого года сократилось, их доходы выросли вдвое по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Всего 4 банка понесли убытки.

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112,95 миллиарда гривен (87% всей прибыли) заработали первая десятка Украины, среди которых 4 государственных, 4 с иностранным капиталом и 2 с частным.

Какие банки больше всего заработали:

Государственные банки – больше всего заработал Приватбанк – 41,7% от прибыли, то есть 54,46 миллиарда гривен.

Банки с иностранным капиталом – Райффайзен – 7,43 миллиарда гривен.

Банки с частным капиталом – ПУМБ – более 60%, то есть 6,69 миллиарда гривен и Универсал банк (monobank) – 4,95 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Наибольший прирост прибыли напротив 2021 продемонстрировал Дойче банк - с 18,98 миллиона до 183,23 миллиона гривен в прошлом году.

К слову, за первые полгода 2023 года украинские банки суммарно заработали 67,6 миллиарда гривен чистой прибыли, тогда как во втором полугодии – 95 миллиардов гривен. Это в 11,3 раза больше, чем в 2021 году.