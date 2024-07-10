За 2024 год хакеры украли криптовалюты на более чем 1 миллиард долларов

Криптовалюта становится все более популярной. Цифровую валюту уже начинают использовать для расчетов в торговых сетях.

Какую сумму украли хакеры

За первые 6 месяцев 2024 года хакеры украли крипты на 1,38 миллиарда долларов. Это вдвое больше чем в аналогичный период 2023 года.

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В прошлом году с января по июнь хакеры смогли завладеть криптовалютой на сумму 657 миллионов долларов. Большинство средств украдено во время крупных ограблений.

Например, с японской криптобиржи DMM Bitcoin было украдено биткоинов на 300 миллионов долларов. Это ограбление считается крупнейшим в 2024 году.

TRM Labs сообщает, что природу роста таких преступлений не стоит искать в безопасности криптосистемы. В этом году в ней не произошло фундаментальных изменений.

Криптобиржа Mt.Gox стала банкротом еще в 2014 году из-за масштабного ограбления. Тогда хакеры украли 950 тысяч биткоинов. Согласно нынешнему курсу это более 54 миллиардов долларов.