Может ли Россия повысить цены на нефть и в каком случае это произойдет

Низкие цены на нефть крайне невыгодны России, ведь она в значительной степени пополняет свой бюджет за счет продажи энергоносителей. Единственный способ в который страна может повысить стоимость "черного золота" – это сократить добычу.

Сможет ли Россия сократить добычу нефти

Эксперты отмечают, что России нужно зарабатывать деньги. Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Иван Ус в комментарии 24 Канала отметил, что хотя страна якобы согласилась уменьшить добычу нефти, фактически этого не произошло.

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И здесь вопрос в том, что России технологически трудно это сделать. Среди энергетиков даже есть такая шутка, что Саудовская Аравия и Россия отличаются в том, что когда они добывают нефть, то в Саудовской Аравии есть краник, который можно прикрутить, а в России этого крана нет. То есть как они добывают сейчас, так и будут продолжать дальше,

– отметил Ус.

Почему России трудно ограничить добычу нефти

Ус подчеркнул, что каждая угроза России сократить добычу нефти – это фактически угроза ее собственным доходам, а в условиях экономического кризиса для Кремля каждый доллар на вес золота.

В свою очередь экономист Олег Гетман, заверил, что российском Фонде национального благосостояния осталось лишь около 35 миллиардов долларов – это втрое меньше, чем было еще несколько лет назад, когда его объем превышал 100 миллиардов.

Ожидаем, что в 2025 году Фонд может полностью иссякнуть. И даже небольшие колебания цены на нефть не помогут. В этом году он иссякнет,

– подытожил он.

Важно! Эксперты прогнозируют, что российская нефть будет стоить в пределах 60 долларов, а разница с маркой Brent будет держаться до 15 долларов за баррель.