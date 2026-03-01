К этому следует готовиться всем: что изменится для пенсионеров уже этой весной

Этой весной для пенсионеров вводят ряд изменений, которые повлияют на порядок начисления и получения выплат. Некоторые нововведения касаются перерасчетов, другие же процедур и условий получения средств.

Что изменится для пенсионеров в марте?

Весна 2026 года для пенсионеров началась с масштабного перерасчета выплат. С 1 марта правительство применило коэффициент индексации 1,121, что означает повышение на 12,1%, пишет Министерство социальной политики.

Это больше, чем годовой уровень инфляции за 2025 год, поэтому решение имеет не только технический, но и компенсаторный характер.

Справочно! Формула перерасчета остается постоянной: 50% показателя зависит от инфляции (8%), еще 50% от роста средней заработной платы за три года (16,1%). С

Именно сочетание этих двух факторов и сформировало итоговый коэффициент. Для миллионов граждан это означает автоматический пересмотр основного размера пенсии.

Какие пенсионные изменения будут действовать уже в марте?

После индексации минимальная надбавка составляет 100 гривен, а максимальная ограничена 2 595 гривнами. Повышение охватило большинство категорий пенсионеров:

военных;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

пострадавших от производственных травм;

чернобыльцев;

бывших должностных лиц местного самоуправления;

получателей обычных пенсий по возрасту.

Отдельно пересмотрены гарантированные также минимальные размеры выплат. В частности:

для лиц от 70 лет минимальная пенсия выросла до 4 050 гривен;

для граждан после 80 лет и неработающих лиц от 65 лет с полным стажем – до 4 213 гривен;

для лиц до 70 лет с полным стажем до 3 725 гривен, а при меньшем стаже – до 3 406 гривен.

Будет ли перерасчет пенсий работающих пенсионеров?

Работающие пенсионеры должны учесть, что их автоматический перерасчет состоится с 1 апреля 2026 года с учетом приобретенного стажа и обновленного заработка, отметили в Пенсионном фонде.

Важно! Не индексируются пенсии, установленные на уровне прожиточного минимума или в максимальном размере.

Особое внимание стоит обратить на требования по физической идентификации. Даже если она не пройдена вовремя, право на индексацию не теряется: после восстановления выплат все суммы будут доначислены.

Как пройти физическую идентификацию пенсионеру?