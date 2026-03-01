К этому следует готовиться всем: что изменится для пенсионеров уже этой весной
- С 1 марта 2026 года пенсии повышены на 12,1% благодаря коэффициенту индексации 1,121, что превышает годовой уровень инфляции.
- Минимальные и максимальные надбавки после индексации составляют 100 и 2 595 гривен соответственно, с повышением для большинства пенсионеров, включая военных и лиц с инвалидностью.
Этой весной для пенсионеров вводят ряд изменений, которые повлияют на порядок начисления и получения выплат. Некоторые нововведения касаются перерасчетов, другие же процедур и условий получения средств.
Что изменится для пенсионеров в марте?
Весна 2026 года для пенсионеров началась с масштабного перерасчета выплат. С 1 марта правительство применило коэффициент индексации 1,121, что означает повышение на 12,1%, пишет Министерство социальной политики.
Это больше, чем годовой уровень инфляции за 2025 год, поэтому решение имеет не только технический, но и компенсаторный характер.
Справочно! Формула перерасчета остается постоянной: 50% показателя зависит от инфляции (8%), еще 50% от роста средней заработной платы за три года (16,1%). С
Именно сочетание этих двух факторов и сформировало итоговый коэффициент. Для миллионов граждан это означает автоматический пересмотр основного размера пенсии.
Какие пенсионные изменения будут действовать уже в марте?
После индексации минимальная надбавка составляет 100 гривен, а максимальная ограничена 2 595 гривнами. Повышение охватило большинство категорий пенсионеров:
- военных;
- лиц с инвалидностью вследствие войны;
- пострадавших от производственных травм;
- чернобыльцев;
- бывших должностных лиц местного самоуправления;
- получателей обычных пенсий по возрасту.
Отдельно пересмотрены гарантированные также минимальные размеры выплат. В частности:
- для лиц от 70 лет минимальная пенсия выросла до 4 050 гривен;
- для граждан после 80 лет и неработающих лиц от 65 лет с полным стажем – до 4 213 гривен;
- для лиц до 70 лет с полным стажем до 3 725 гривен, а при меньшем стаже – до 3 406 гривен.
Будет ли перерасчет пенсий работающих пенсионеров?
Работающие пенсионеры должны учесть, что их автоматический перерасчет состоится с 1 апреля 2026 года с учетом приобретенного стажа и обновленного заработка, отметили в Пенсионном фонде.
Важно! Не индексируются пенсии, установленные на уровне прожиточного минимума или в максимальном размере.
Особое внимание стоит обратить на требования по физической идентификации. Даже если она не пройдена вовремя, право на индексацию не теряется: после восстановления выплат все суммы будут доначислены.
Как пройти физическую идентификацию пенсионеру?
Пенсионеры могут пройти обязательную идентификацию в несколько способов, выбрав наиболее удобный формат. Самый простой вариант это личное обращение в банк, через который осуществляется выплата пенсии, или в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Во время визита необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Также предусмотрена дистанционная процедура. Идентификацию можно пройти через видеоконференцию с представителем Пенсионного фонда. В таком случае пенсионер должен продемонстрировать документ, подтверждающий личность, в соответствии с утвержденным порядком.
Кроме того, доступен онлайн-формат через личный кабинет на вебпортале фонда, однако для этого нужна квалифицированная электронная подпись или "Дія.Підпис", сформированный в мобильном приложении государственных электронных услуг.