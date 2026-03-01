До цього слід готуватися всім: що зміниться для пенсіонерів уже цієї весни
- З 1 березня 2026 року пенсії підвищено на 12,1% завдяки коефіцієнту індексації 1,121, що перевищує річний рівень інфляції.
- Мінімальні та максимальні надбавки після індексації становлять 100 та 2 595 гривень відповідно, з підвищенням для більшості пенсіонерів, включаючи військових та осіб з інвалідністю.
Цієї весни для пенсіонерів запроваджують низку змін, які вплинуть на порядок нарахування та отримання виплат. Деякі нововведення стосуються перерахунків, інші ж процедур та умов отримання коштів.
Що зміниться для пенсіонерів у березні?
Весна 2026 року для пенсіонерів розпочалася з масштабного перерахунку виплат. З 1 березня уряд застосував коефіцієнт індексації 1,121, що означає підвищення на 12,1%, пише Міністерство соціальної політики.
Це більше, ніж річний рівень інфляції за 2025 рік, тому рішення має не лише технічний, а й компенсаторний характер.
Довідково! Формула перерахунку залишається сталою: 50% показника залежить від інфляції (8%), ще 50% від зростання середньої заробітної плати за три роки (16,1%). С
Саме поєднання цих двох факторів й сформувало підсумковий коефіцієнт. Для мільйонів громадян це означає автоматичний перегляд основного розміру пенсії.
Які пенсійні зміни будуть діяти вже у березні?
Після індексації мінімальна надбавка становить 100 гривень, а максимальна обмежена 2 595 гривнями. Підвищення охопило більшість категорій пенсіонерів:
- військових;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- постраждалих від виробничих травм;
- чорнобильців;
- колишніх посадовців місцевого самоврядування;
- отримувачів звичайних пенсій за віком.
Окремо переглянуто гарантовані також мінімальні розміри виплат. Зокрема:
- для осіб від 70 років мінімальна пенсія зросла до 4 050 гривень;
- для громадян після 80 років та непрацюючих осіб від 65 років із повним стажем – до 4 213 гривень;
- для осіб до 70 років із повним стажем до 3 725 гривень, а за меншого стажу – до 3 406 гривень.
Чи буде перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів?
Працюючі пенсіонери мають врахувати, що їхній автоматичний перерахунок відбудеться з 1 квітня 2026 року з урахуванням набутого стажу та оновленого заробітку, зауважили у Пенсійному фонді.
Важливо! Не індексуються пенсії, встановлені на рівні прожиткового мінімуму або в максимальному розмірі.
Окрему увагу варто звернути на вимоги щодо фізичної ідентифікації. Навіть якщо її не пройдено вчасно, право на індексацію не втрачається: після відновлення виплат усі суми будуть донараховані.
Як пройти фізичну ідентифікацію пенсіонеру?
Пенсіонери можуть пройти обов’язкову ідентифікацію у кілька способів, обравши найбільш зручний формат. Найпростіший варіант це особисте звернення до банку, через який здійснюється виплата пенсії, або до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Під час візиту необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Також передбачена дистанційна процедура. Ідентифікацію можна пройти через відеоконференцію з представником Пенсійного фонду. У такому разі пенсіонер повинен продемонструвати документ, що підтверджує особу, відповідно до затвердженого порядку.
Крім того, доступний онлайн-формат через особистий кабінет на вебпорталі фонду, однак для цього потрібен кваліфікований електронний підпис або "Дія.Підпис", сформований у мобільному застосунку державних електронних послуг.