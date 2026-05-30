Должен ли пенсионер платить за поверку счетчика?

Украинцы, в частности пенсионеры, обязаны периодически проходить поверку счетчиков воды. Эта процедура необходима для подтверждения корректной работы прибора учета и правильного начисления платы за коммунальные услуги, сообщает Правительственный квартал.

Однако у многих потребителей возникает вопрос: кто именно должен оплачивать такие работы и предусмотрены ли для пожилых людей какие-либо исключения.

Кто платит за поверку счетчика?

Законодательство не устанавливает отдельного освобождения пенсионеров от оплаты поверки водяных счетчиков. Поэтому в большинстве случаев расходы возлагаются на владельца прибора учета.

В стоимость работ может входить не только сама проверка, но и:

демонтаж счетчика;

транспортировка в лабораторию;

проведение метрологической проверки;

повторная установка прибора.

Однако окончательный порядок оплаты зависит от условий договора между потребителем и поставщиком услуг. Фактически расходы могут покрывать:

владелец квартиры или дома;

водоканал;

ОСМД;

управляющая компания.

Если потребитель заключил индивидуальный договор на водоснабжение, чаще всего оплачивать поверку придется самостоятельно. Зато в домах с коллективными договорами такие расходы могут включаться в абонентскую плату.

Как проходит процедура поверки счетчика?

Поверку имеют право проводить только специализированные организации, которые получили соответствующую аккредитацию и разрешение на выполнение таких работ.

Справочно! Стандартная схема предусматривает изъятие счетчика, его проверку в лабораторных условиях и последующую установку на место. Все этапы оформляются документально и выполняются в присутствии потребителя.

Также все чаще применяется проверка без демонтажа. Такой вариант позволяет сократить время проведения работ, однако обычно стоит дороже.

Важно, что о плановой поверке владельца должны предупредить заранее. Если же проверку инициирует сам потребитель, например после ремонта или замены оборудования, процедура согласовывается отдельно.

Что будет, если счетчик признают непригодным?

По результатам проверки владелец получает документ, подтверждающий исправность или неисправность прибора. Если счетчик успешно проходит поверку, его допускают к дальнейшей эксплуатации. В случае обнаружения неисправностей потребителю выдают соответствующее заключение о непригодности.

Тогда владельцу придется покупать новый прибор учета за свой счет. Такие расходы не входят в тариф на водоснабжение и не компенсируются автоматически.

Важно! Перед приобретением нового счетчика эксперты советуют уточнить технические требования у поставщика услуг.

Особое внимание стоит обратить на:

тип и модель прибора;

диаметр подключения;

дату производства и продажи;

наличие технического паспорта и комплектующих.

После монтажа новый счетчик необходимо официально зарегистрировать у исполнителя услуг, и только после этого его показатели будут учитываться при начислении платы за воду.

Почему нельзя игнорировать поверку счетчика?