В Евросоюзе возникли проблемы с новым ценовым потолком на российскую нефть: при чем здесь США

ЕС столкнулся с трудностями при попытке снизить ценовой предел на российскую нефть. Этому мешают риски на Ближнем Востоке и противодействие со стороны США на саммите "Большой семерки".

Почему возникла проблема с ценовым потолком на российскую нефть

Недавно Европейская комиссия включила в проект нового пакета санкций против России предложение по снижению установленного G7 потолка цен на нефть с текущих 60 долларов до 45 долларов за баррель. Однако некоторые страны-члены ЕС выразили обеспокоенность тем, что инициатива может не получить необходимой единодушной поддержки от всех правительств союза без одобрения США, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как отмечают источники издания, в понедельник, 16 июня, в Брюсселе состоялась закрытая встреча послов европейских стран. На ней представители некоторых государств отмечали необходимость координации с партнерами по G7 при введении нового ценового потолка на нефть из России, что подчеркивает их нежелание действовать без участия США.

Важно! После нескольких недель, в течение которых стоимость российской нефти держалась ниже действующего лимита 60 долларов за баррель, на прошлой неделе цены вновь превысили этот уровень. Росту стоимости углеводородов поспособствовала эскалация на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Дипломаты отметили, что недавний рост цен на нефть усложнил возможность самостоятельных действий со стороны G7 без участия Вашингтона.

Будет ли действенным ценовой потолок без США

Как отмечается, США четко дали понять, что выступают против снижения ценового лимита перед саммитом G7 в Канаде. По словам источников, знакомых с ситуацией, окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, и европейские чиновники пока не теряют надежду на пересмотр позиции США.

Интересно! Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили более чем на 7% и достигли примерно 73 долларов за баррель – это стало самым большим однодневным ростом с марта 2022 года.

Следует отметить, что значительная часть российской нефти транспортируется вблизи именно европейских вод, поэтому даже односторонние меры Евросоюза могут иметь определенное влияние. Однако, более эффективным было бы соглашение, охватывающее все страны G7, поскольку оно могло бы опираться на принудительный механизм со стороны США.