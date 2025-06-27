Зеленский назвал санкции, которые остановят агрессию России: какими они должны быть
- Президент Зеленский призвал к усилению санкций против России, включая цену на нефть в 30 долларов за баррель.
- Президент подчеркнул важность стабильной поддержки и использования замороженных российских активов для нужд Украины.
Президент Владимир Зеленский на заседании Европейского совета призвал к усилению санкций против России. Он отметил, что цена нефти на уровне 30 долларов за баррель лишит страну-агрессора средств для ведения войны.
Что сказал Зеленский
Владимир Зеленский призвал страны ЕС обеспечить финансовую поддержку Украины и дать четкий сигнал о вступлении в Европсоюз. Президент подчеркнул, что в 18-м пакете санкций ЕС должны быть: ограничение нефтеторговли России, блокирование их "теневого" флота, банков и поставок для оборонной промышленности, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.
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Зеленский добавил, что ценовой потолок на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель сделает невозможным для России финансирование войны.
Потолок в 45 долларов может помочь приблизить мир. Но для настоящего, длительного мира – и мы поделились этим вчера со всеми партнерами, партнерами из Европы и США, – необходимо установить цену в 30 долларов за баррель, чтобы заблокировать возможность России финансировать свою агрессию,
– добавил президент.
Зеленский отметил, что для эффективного противостояния российской агрессии критически важно, чтобы союзники гарантировали стабильную поддержку, в частности через замораживание и дальнейшее использование российских активов на нужды Украины.