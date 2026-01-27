Украинцы могут потерять пенсию из-за стажа: как этого избежать в 2026 году

До 2004 года в Украине учитывали трудовой стаж, а не страховой. Впоследствии правила претерпели изменения, но все периоды работы до 1 января 2004 года все равно засчитываются полностью.

Как украинцам не потерять пенсию?

Однако для этого нужны документы, чтобы его подтвердили, о чем отметили в Пенсионном фонде.

Для этого нужна трудовая книжка. При ее отсутствии (а также в случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи) для подтверждения стажа принимаются: данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

справки;

выписки из приказов;

лицевые счета;

ведомости на выдачу заработной платы;

удостоверения;

характеристики;

письменные трудовые договоры;

соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

При отсутствии документов и невозможности их получения в связи с военными действиями, стихийным бедствием, авариями или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые бы знали заявителя по совместной работе.

Обратите внимание! Если в трудовой книжке есть записи до 1 января 2004 с ошибками или о работе в оккупированных Россией регионах, то подтверждение такого стажа проводит специальная комиссия.

Почему же украинцы могут потерять пенсию?

Дело в том, что в 2026 году для выхода на пенсию нужно не менее 15 лет страхового стажа. Об этом рассказывала начальница отдела главного управления Пенсионного фонда Украины в Ровенской области Татьяна Васильева.

Если человек имеет от 15 до 23 лет стажа, то он может выйти на пенсию в 65 лет. Но если стаж до 2004 года не подтвержден, и человек имеет менее 15 лет этого стажа, то выплату человеку не назначат.

Важно! Тогда ему назначат не пенсию, а социальную помощь.

Что еще следует знать о трудовой книжке?