Украинцы могут потерять пенсию из-за стажа: как этого избежать в 2026 году
- Документы, подтверждающие стаж до 2004 года, необходимы для избежания потери пенсии.
- При отсутствии документов стаж может быть подтвержден свидетелями.
До 2004 года в Украине учитывали трудовой стаж, а не страховой. Впоследствии правила претерпели изменения, но все периоды работы до 1 января 2004 года все равно засчитываются полностью.
Как украинцам не потерять пенсию?
Однако для этого нужны документы, чтобы его подтвердили, о чем отметили в Пенсионном фонде.
Читайте также Четыре категории пенсионеров: кто получает самые большие пенсии в 2026 году
Для этого нужна трудовая книжка. При ее отсутствии (а также в случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи) для подтверждения стажа принимаются: данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
- справки;
- выписки из приказов;
- лицевые счета;
- ведомости на выдачу заработной платы;
- удостоверения;
- характеристики;
- письменные трудовые договоры;
- соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы.
При отсутствии документов и невозможности их получения в связи с военными действиями, стихийным бедствием, авариями или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые бы знали заявителя по совместной работе.
Обратите внимание! Если в трудовой книжке есть записи до 1 января 2004 с ошибками или о работе в оккупированных Россией регионах, то подтверждение такого стажа проводит специальная комиссия.
Почему же украинцы могут потерять пенсию?
Дело в том, что в 2026 году для выхода на пенсию нужно не менее 15 лет страхового стажа. Об этом рассказывала начальница отдела главного управления Пенсионного фонда Украины в Ровенской области Татьяна Васильева.
Если человек имеет от 15 до 23 лет стажа, то он может выйти на пенсию в 65 лет. Но если стаж до 2004 года не подтвержден, и человек имеет менее 15 лет этого стажа, то выплату человеку не назначат.
Важно! Тогда ему назначат не пенсию, а социальную помощь.
Что еще следует знать о трудовой книжке?
- Оцифровывать трудовую книжку должны те люди, которым назначили пенсию до 2021 года, и которые в дальнейшем работали. Сделать это следует до 10 июня 2026 года. После этой даты бумажная трудовая книжка не будет иметь юридической силы для подтверждения стажа.
- Перевести трудовую книжку в электронную форму можно с помощью верпортала Пенсионного фонда. Но сканированные копии всех заполненных страниц трудовой книжки необходимо подавать в хронологическом порядке.