Китайские власти пытаются спасти фондовый рынок: привлекут ли Си Цзиньпина

Серьезные потери на фондовых рынках в Китае в последние месяцы были в центре внимания многих. И похоже, что в чиновники во второй экономике мира активно работают над тем, чтобы изменить ситуацию.

В частности, сообщают, что регуляторы имеют целью вскоре проинформировать лидера Китая Си Цзиньпина о ситуации на фондовом рынке. Дело в том, что растут ожидания относительно более решительных усилий чиновников для остановки разгрома на рынке.

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Регуляторы готовятся к встрече с лидером Китая

Китайские ценные бумаги активнее восстанавливаются на рынке после новости о намерении регуляторов сообщить о состоянии рынка и инициативах топовому руководству страны. Лица, которые знакомы с ситуацией, заявляют, что это может произойти во вторник. Вот некоторые из изменений на бирже:

В частности, Индекс CSI 300 завершил торговый день с ростом на 3,5%, что стало лучшим днем для этого индикатора с конца 2022 года.

завершил торговый день с ростом на 3,5%, что стало лучшим днем для этого индикатора с конца 2022 года. Акции с малой капитализацией, которые до этого несли едва ли не самое большое бремя обвала на рынках в Китае, также начали восстанавливаться.

Например Индекс CSI 1000 усилил свои позиции на 7%. Это самый большой рост с 2008 года.

Иностранные инвестиции также зафиксировали резкий рост. Во вторник зарубежные фонды дополнительно вложили более 12 миллиардов юаней (1,7 миллиарда долларов) в китайские материковые акции, что является наибольшим показателем в этом году.

Пока непонятно, будут ли качественные меры поддержки введены после встречи с Си Цзиньпинем. Однако для китайских чиновников крайне важно стабилизировать ситуацию на рынке, чтобы избежать дальнейшего подрыва доверия потребителей в преддверии начала недельного празднования Нового года по лунному календарю.

Один из главных рисков – это вероятность того, что результаты встречи просто не впечатлят покупателей и это спровоцирует новую распродажу на рынке. Дело в том, что в прошлом году фондовый рынок "видел несколько фальшивых рассветов", когда эффект от стимулов держался максимум в течение нескольких дней, а слабые экономические данные и новые политические риски снова начинали негативно влиять на настроения на рынке.

Напомним, что китайские и гонконгские акции потеряли 6,3 триллиона долларов после достижения пикового уровня в 2021 году. В то же время официальный Пекин делает все, чтобы остановить падение доверия инвесторов. В ответ Китай начал давить на местных инвесторов и инвесторов со стремлением ограничить доступ к иностранным активам. Это происходило на фоне рекордных показателей на фондовом рынке США.