У российских бизнесменов возникает все больше проблем в иностранных юрисдикциях. Дело в том, что они не могут получить доступ к миллиардам долларов из-за проблем с платежами.

Россияне потеряли доступ к миллиардам долларов

Центральный банк России сообщил, что российские компании теряют буквально миллиарды долларов. Согласно последним данным регулятора, за июль финансовые активы России за рубежом выросли на 4,7 миллиарда долларов.

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С начала года этот показатель вырос на 44,6 миллиарда долларов. Для сравнения, это более, чем вдвое больше, чем зафиксировали за аналогичный период год назад – 21,4 миллиарда долларов. Главная причина, почему россияне не могут получить доступ к этим средствам, – это проблемы с платежами в иностранных банках.

, что центральные банки России и Индии возобновили переговоры о торговле между странами в национальной валюте. В частности, регуляторы рассматривают возможность установления базового курса. В то же время добавим, что китайские банки повысили курс юаня для российских импортеров. На такой шаг пошли как крупные, так и маленькие кредиторы.

Добавляют, что международные расчетные цепочки становятся все сложнее для россиян. Это официальные данные от центробанка государства-агрессора. Вероятнее всего, это связано с санкциями Запада против России.