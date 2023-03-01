Согласно данным Международного энергетического агентства (далее МЭА), доходы государства-агрессора от экспорта нефти и газа упали почти на 40% в январе. Все благодаря ценовому потолку и западным санкциям. Раньше для Кремля это был наиболее прибыльный вид продаж сырья в другие страны.

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Потери России на экспорте нефти и газа из-за санкций

В январе 2023 года, по подсчетам МЭА, доходы России от продажи нефти и газа склады 18,5 миллиарда долларов. За аналогичный период в 2022 году агрессор заработал 30 миллиардов долларов. Этот показатель упал на 38%.

Глава Международного энергетического агентства и турецкий экономист Фатих Бироль заявил, что страны Запада сумели достичь своих целей. Речь идет о стабилизации ситуации на энергетическом рынке и сокращении доходов официальной Москвы от реализации нефти и газа.

Мы ожидаем, что в последующие месяцы падение этих доходов станет более резким и еще большим в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям.

– добавил Бироль.

Дело в том, что для официальной Москвы денежные поступления от экспорта нефти и газа. К моменту создания этого материала, самая известная российская марка нефти торгуется на рынке по цене в 50,75 доллара за баррель, по данным OilPrice.

Добавим, что страны G7 установили предельную цену на черное золото из России на уровне 60 долларов за баррель. Для сравнения флагман глобального рынка нефти – марка Brent – сейчас стоит 82,68 доллара за баррель.