Как уменьшились поставки из России

По данным Главного таможенного управления США, прошлом месяце поставки российской нефти, включая трубопроводы и морские суда, составили 7,46 миллиона тонн, или 1,76 миллиона баррелей в сутки.

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Это сравнивается с 2,05 миллиона баррелей в сутки в июне и 1,9 миллиона баррелей в сутки в июле 2023 года.

Общий объем поставок нефти в Китай, крупнейшего мирового импортера, в июле упал до самого низкого уровня с сентября 2022 года. Это произошло из-за низкой маржи переработки и слабый спрос на топливо, что ограничило работу как государственных, так и независимых нефтеперерабатывающих заводов.

Заметьте! Поставки из Саудовской Аравии, второго по величине поставщика, составили 6,41 млн тонн, или 1,51 млн баррелей в сутки, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

Какие еще страны снизили экспорт нефти

С начала года объем поставок от Саудовской Аравии, крупнейшего производителя в Организации стран-экспортеров нефти, составил 46,79 млн тонн, или 1,6 миллиона баррелей в сутки, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Заметьте! Этот показатель уступает поставкам из России, которые за тот же период составили 62,58 миллиона тонн, или 2,14 миллиона баррелей в сутки, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Импорт нефти из Малайзии, которая является крупным перевалочным пунктом для санкционной нефти из Ирана и Венесуэлы, вырос на 61% в годовом исчислении, достигнув 6,21 миллиона тонн, или 1,46 миллиона баррелей в сутки, что сделало Малайзию третьим крупнейшим поставщиком нефти в июле.

За первые семь месяцев года импорт из Малайзии составил 35,68 миллиона тонн, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно! Поставки нефти из США в июле выросли на 53% в годовом исчислении, достигнув 240 тысяч баррелей в сутки.