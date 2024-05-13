Последний частный участок в Арктике выставили на продажу: кто и за сколько может его купить

В Арктике продают последний частный земельный участок, который имеет важное значение для климата и геополитики. За продажу отвечает известная британская компания.

Участок размером с Манхэттен в высоких широтах Арктики (Шпицберген, что между Норвегией и Северным полюсом) недавно выставили на продажу. Его площадь составляет 14 830 акров.

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Почему участок в Арктике продают

Потребность в продаже участка земли связана с самым теплым летом, которое зафиксировали в 2023 году. В частности, на Шпицбергене климатические изменения привели к уменьшению объемов морского льда, более частых дождей и к более высоким температурным уровням.

Юрист Пер Киллингстад, представляющий интересы продавцов, заявил о том, что речь идет о последнем частном участке на Норвежском архипелаге, состоящем из девяти островов. По его словам, это единственная возможность получить участок в высоких широтах Арктики и создать стратегический плацдарм.

Что известно о продаже участка в Арктике

Частный участок продает британская компания Knight Frank LLP. Предложения о покупке принимают от всех желающих. Другими участками в Шпицбергене владеют государственные компании Норвегии и России. Стоит также учитывать, что уменьшение объемов морского льда играет на руку Москве, поскольку это открывает доступ к дополнительным судоходным маршрутам и энергетическим запасам.

Сейчас выше упомянутый кусок земли, который имеет геополитическое значение, на рынке оценили в 300 миллионов евро (323 миллиона долларов).