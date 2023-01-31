Пиковая активность за 6 месяцев: биткоин на пути к лучшему результату за 10 лет

На рынке криптовалюты зафиксировали резкий рост инвестиций. Кроме того, стал известен и главный бенефициар таких изменений. Больше об этом – читайте дальше.

Объемы инвестиций в цифровые активы выросли до 117 миллионов долларов. Это самый лучший показатель с июля 2022 года, информирует компания CoinShare.

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Инвесторы более активно вкладывают средства в криптовалюты

Следует выделить, что 116 миллионов из вышеупомянутой суммы вложили во флагмана рынке криптовалют – биткоин. Благодаря этому цифровая монета зафиксировала едва ли не мощную динамику в течение января почти за 10 лет.

Всего неделю до этого финансовые вливания в криптопродукты оценивали в 36 миллионов долларов. Здесь выделяют два момента:

68% эти инвестиции были краткосрочными;

эти инвестиции были краткосрочными; Также средства вкладывались в продукты, которые капитализируют обесценивание базового актива.

Новую волну активности инвесторов спровоцировал удорожание биткоина с начала января 2023 года. Например, через две недели первого месяца года цифровая монета подорожала на 28%. Таким образом, криптовалюта продемонстрировала один из самых лучших результатов с 2020 года. Через несколько дней на рынке зафиксировали резкие колебания стоимости биткоина. Речь идет о таких изменениях:

Всего за полтора часа цена монеты упала более чем на 1000 долларов;

За два часа до этого криптовалюта достигла наилучшего результата за 4 месяца – 21 550 долларов за биткоин.

В целом за первый месяц года биткоин подорожал примерно на 40%. Следовательно, монета на пути к наилучшему результату за январь с 2013 года. На момент создания этого материала, цена биткоина колеблется на уровне 23 161 доллара за монету.

Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 446,40 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk. В то же время общую капитализацию рынка криптовалют оценивают в 1,05 триллиона долларов, информирует CoinMarketCap.