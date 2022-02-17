Легализация рынка криптовалюты: Рада приняла закон о виртуальных активах

В четверг, 17 февраля, Верховная Рада поддержала законопроект "О виртуальных активах". Что это значит для Украины – читайте дальше.

Законопроект поддержали 272 народных избранника. За регулирование рынка виртуальных активов будет отвечать Национальная комиссия по ценным бумагам, сообщает Правительственный портал.

К теме Как начать инвестировать в криптовалюты за 45 минут

Рада приняла закон, легализующий криптовалюту

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что этот закон будет способствовать запуску легального рынка цифровых активов в Украине. Он добавил, что потенциал индустрии криптовалют на глобальном уровне оценивается миллиардными инвестициями, а Украина входит в пятерку государств-лидеров в этой сфере. Кроме того, национальных криптостартапов становится все больше.

Однако в Украине криптоактивы до сих пор в тени. Закон позволит это изменить и детенизировать новый сектор экономики,

– объяснил Федоров.

Новый закон также позволит национальным и иностранным криптобиржам и криптообменникам функционировать на законной основе, в то время как жители Украины смогут защитить свои активы в криптовалюте от потенциальных угроз и получат удобный и защищенный доступ к глобальному рынку цифровых активов.

В Украине приняли закон "О виртуальных активах" / Фото Unsplash

В октябре 2021 года действующий президент Украины Владимир Зеленский вернул закон о "Виртуальных активах" в Раду с рядом предложений.

Федоров также добавил, что закон "О виртуальных активах" создает больше возможностей для развития бизнеса в Украине и предоставляет прозрачный механизм инвестирования в новый класс активов. По словам чиновника, в Минцифре работали над подготовкой законодательной базы для этой отрасли почти два года, а сейчас идет работа над внесением необходимых правок в Налоговый и Гражданский кодексы Украины.