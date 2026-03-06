После нового рекорда доллара: какой курс выставили обменники в конце недели
- Официальный курс доллара – 43,80 гривны, евро – 50,90 гривны.
- В банках покупка доллара стоит 43,45 гривны, продажа – 43,99 гривны; покупка евро – 50,40 гривны, продажа – 51,19 гривны.
В пятницу, 6 марта, официальный курс доллара побил новый рекорд и составляет 43,80 гривны, тогда как евро – 50,90 гривны. Однако в банках и обменниках цена на валюту несколько иная.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 6 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,45 гривны (-15 копеек), а продажа по 43,99 гривны (-11 копеек).
- Покупка евро проходит по 50,40 гривны (-20 копеек), а продажа – по 51,19 гривны (-11 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,80 гривны (-17 копеек), а продажа – по 43,98 гривны (-22 копейки).
- Зато покупка евро проходит по 51 гривне (-15 копеек), а продажа – по 51,25 гривны (-25 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,17 гривны (-4 копейки), а продают – по 43,92 гривны (+1 копейка).
- Евро покупают по 50,67 гривны (-1 копейка), а продают – по 51,45 гривны (+4 копейки).
Что будет с курсом валют дальше?
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что поскольку самая тяжелая зима уже позади, бизнесу станет легче оправиться и снова взяться "за дело".
Более того, март не принесет ценового шока, поскольку умеренный рост потребительских цен прогнозируется в пределах инфляционных ожиданий.
Сейчас рекордные международные резервы позволяют Нацбанку гибко действовать, в частности проводить валютные интервенции для поддержания курсового равновесия.