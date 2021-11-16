Турбулентность на крипторынке: биткоин и Ethereum резко "откатились" от рекордных отметок

Во вторник, 16 ноября, на рынке криптовалют зафиксировали резкий спад. Какие цифровые монеты упали в цене и возможные причины – читайте дальше.

Биткоин и другие цифровые монеты не только резко подешевели, но отступили от почти рекордных отметок. По данным CoinDesk, актуальная стоимость Ethereum колеблется на уровне 4245 долларов за монету, рыночная капитализация составляет 498,6 миллиарда долларов. В то же время цена биткоина остановилась на уровне 60 284 долларов за монету с капитализацией в 1,14 триллиона долларов, информирует CoinDesk.

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Цифровые валюты неожиданно упали в цене

Самая популярная криптовалюта мира – биткоин – обвалилась до 60 тысяч долларов за монету во время утренних торгов. Позже биткоин компенсировал определенные потери, поднявшись до 60 542 долларов, что на 5% меньше, чем было 24 часа назад. Курс монеты Ethereum, со статусом второй популярнейшей виртуальной валюты, тоже продемонстрировал негативную динамику, упав сразу на 6% до 4 229 долларов.

Пока неизвестно, что стало импульсом для падения курсов виртуальных монет. Одной из причин снижения стоимости цифровых монет называют то, что они установили новые исторические максимумы в ноябре 2021 года:

Согласно CoinDesk, максимально стоимость биткоина поднималась до 68 990 долларов за монету;

за монету; В то время как для Ethereum этот показатель равен 4 865 долларов за монету.

Я думаю сейчас мы наблюдаем здоровый откат после ралли с 40 тысяч долларов за монету до 69 тысяч долларов, длившегося в течение семи недель. Это нормальная для тенденции, которая идет вверх,

– отметил глава Азиатско-Тихоокеанского региона криптобиржи Luna Виджай Айяр.

Фактор Китая

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) сообщили на пресс-конференции во вторник, 16 ноября, о планах продолжить "очищать" майнинг виртуальных монет в стране. Ранее в этом году власти Китая приняли достаточно жесткое решение по строгому ограничению майнинга биткоина, что привело к "большой миграции" сторонников криптовалюты. Отрицательные комментарии китайских властей по поводу криптовалют часто становились причиной обесценивания этих активов.

Что такое майнинг криптовалют Это очень энергозатратный процесс, в ходе которого создаются новые цифровые монеты и фиксируют все транзакции, связанные с этими токенами.

Официальный Пекин обеспокоен количеством энергии, используемой для майнинга цифровых денег. В NDRC подметили, что регулирование деятельности связанной с майнингом криптовалют имеет важное значение для оптимизации промышленной структуры, экономии энергии и уменьшения объемов выбросов в атмосферу. Китай стремится добиться углеродной нейтральности к 2060 году.

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Национальная комиссия по развитию и реформам Китая также сообщила, что сфокусирует свое внимание на государственных компаниях, работающих в этой области, а также рассказала о дискуссии о введении "карательных цен на электроэнергию" для тех, кто занимается майнингом криптовалют, но платит за электроэнергию за обычным тарифом для населения.