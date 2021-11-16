Биткоин и другие цифровые монеты не только резко подешевели, но отступили от почти рекордных отметок. По данным CoinDesk , актуальная стоимость Ethereum колеблется на уровне 4245 долларов за монету, рыночная капитализация составляет 498,6 миллиарда долларов. В то же время цена биткоина остановилась на уровне 60 284 долларов за монету с капитализацией в 1,14 триллиона долларов, информирует CoinDesk .

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Цифровые валюты неожиданно упали в цене

Самая популярная криптовалюта мира – биткоин – обвалилась до 60 тысяч долларов за монету во время утренних торгов. Позже биткоин компенсировал определенные потери, поднявшись до 60 542 долларов, что на 5% меньше, чем было 24 часа назад. Курс монеты Ethereum, со статусом второй популярнейшей виртуальной валюты, тоже продемонстрировал негативную динамику, упав сразу на 6% до 4 229 долларов .

Пока неизвестно, что стало импульсом для падения курсов виртуальных монет. Одной из причин снижения стоимости цифровых монет называют то, что они установили новые исторические максимумы в ноябре 2021 года:

Согласно CoinDesk , максимально стоимость биткоина поднималась до 68 990 долларов за монету;

В то время как для Ethereum этот показатель равен 4 865 долларов за монету.

Я думаю сейчас мы наблюдаем здоровый откат после ралли с 40 тысяч долларов за монету до 69 тысяч долларов, длившегося в течение семи недель. Это нормальная для тенденции, которая идет вверх,

– отметил глава Азиатско-Тихоокеанского региона криптобиржи Luna Виджай Айяр.

Фактор Китая

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) сообщили на пресс-конференции во вторник, 16 ноября, о планах продолжить "очищать" майнинг виртуальных монет в стране. Ранее в этом году власти Китая приняли достаточно жесткое решение по строгому ограничению майнинга биткоина, что привело к "большой миграции" сторонников криптовалюты. Отрицательные комментарии китайских властей по поводу криптовалют часто становились причиной обесценивания этих активов.

Что такое майнинг криптовалют Это очень энергозатратный процесс, в ходе которого создаются новые цифровые монеты и фиксируют все транзакции, связанные с этими токенами.

Официальный Пекин обеспокоен количеством энергии, используемой для майнинга цифровых денег. В NDRC подметили, что регулирование деятельности связанной с майнингом криптовалют имеет важное значение для оптимизации промышленной структуры, экономии энергии и уменьшения объемов выбросов в атмосферу. Китай стремится добиться углеродной нейтральности к 2060 году.

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