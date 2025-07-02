Италия может потерять десятки миллиардов евро и тысячи рабочих мест: в чем причина

Пошлины, которые грозит ввести президент США Дональд Трамп, могут нанести серьезный удар по экономке Италии. Прежде всего это касается экспортеров.

Сколько потеряет Италия

Италия рискует потерять 20 миллиардов евро экспортной выручки и 118 тысяч рабочих мест в следующем году. Это произойдет в случае введения США 10-процентных пошлин на всю продукцию из Европы, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Италия экспортирует не только предметы роскоши, спрос на которые не слишком чувствителен к изменениям цен, но в основном – оборудование, транспортные средства и изделия из кожи,

– отметил президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности, которая защищает интересы предпринимателей, Эмануэле Орсини.

Как пошлины повлияют на экономику Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони ранее пыталась преуменьшить потенциальное влияние пошлин Трампа на экономику, заявив, что он не будет особенно разрушительным. Орсини с ней не согласен.

Товар, который год назад итальянская компания продавала в США за 100, теперь стоит нашему американскому клиенту 123. Мы серьезно опасаемся серьезных потерь,

– отметил он.

По словам Орсини, с учетом падения курса доллара относительно евро после победы Трампа на президентских выборах в США, что составило 13,55%, реальный эффект будет эквивалентен пошлине в 23,5%.

Важно! Европейская комиссия, которая координирует торговую политику ЕС, рассматривает базовую 10-процентную пошлину США как неизбежную, однако в рамках возможного соглашения настаивает на ее смягчении для основных отраслей. Срок, отведенный странам на заключение торговых соглашений с Вашингтоном, истекает 9 июля.