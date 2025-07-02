Италия может потерять десятки миллиардов евро и тысячи рабочих мест: в чем причина
- Италия может потерять 20 миллиардов евро экспортной выручки и 118 тысяч рабочих мест из-за возможного введения 10-процентных пошлин США на продукцию из Европы.
- Президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности Эмануэле Орсини выразил беспокойство, что реальный эффект будет эквивалентен пошлине в 23,5%.
Пошлины, которые грозит ввести президент США Дональд Трамп, могут нанести серьезный удар по экономке Италии. Прежде всего это касается экспортеров.
Сколько потеряет Италия
Италия рискует потерять 20 миллиардов евро экспортной выручки и 118 тысяч рабочих мест в следующем году. Это произойдет в случае введения США 10-процентных пошлин на всю продукцию из Европы, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Италия экспортирует не только предметы роскоши, спрос на которые не слишком чувствителен к изменениям цен, но в основном – оборудование, транспортные средства и изделия из кожи,
– отметил президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности, которая защищает интересы предпринимателей, Эмануэле Орсини.
Как пошлины повлияют на экономику Италии
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони ранее пыталась преуменьшить потенциальное влияние пошлин Трампа на экономику, заявив, что он не будет особенно разрушительным. Орсини с ней не согласен.
Товар, который год назад итальянская компания продавала в США за 100, теперь стоит нашему американскому клиенту 123. Мы серьезно опасаемся серьезных потерь,
– отметил он.
По словам Орсини, с учетом падения курса доллара относительно евро после победы Трампа на президентских выборах в США, что составило 13,55%, реальный эффект будет эквивалентен пошлине в 23,5%.
Важно! Европейская комиссия, которая координирует торговую политику ЕС, рассматривает базовую 10-процентную пошлину США как неизбежную, однако в рамках возможного соглашения настаивает на ее смягчении для основных отраслей. Срок, отведенный странам на заключение торговых соглашений с Вашингтоном, истекает 9 июля.