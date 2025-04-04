Повлияют ли пошлины Трампа на украинцев: инвестбанкир оценил возможные последствия

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины против многих стран. В частности, и Украины. Однако прямого влияния на украинскую экономику мы не заметим.

Дело в том, что Штаты не являются важными торговым партнером Украины, между государствами мало торговли. Это 24 Каналу объяснил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Прямого влияния не будет

Сергей Фурса отметил, что в американских магазинах можно будет увидеть последствия. Однако на украинских потребителей это не может повлиять. Это могло бы повлиять на украинский бизнес, если бы Штаты были нашим важным торговым партнером.

США не являются нашим важными торговым партнером, у нас мало торговли. Потому что они просто далеко. Как любит говорить Трамп, между нами большой океан. Через этот океан у нас поставляется мало продукции,

– подчеркнул Фурса.

Инвестиционный банкир привел пример бизнес-группы "Интерпайп", которая довольно часто продает свою продукцию в Штаты. Во время своей первой каденции Трамп также вводил пошлины в 25% на продукцию "Интерпайпа". Это привело к тому, что через несколько месяцев она продавала свою продукцию в США на 25% дороже.

"Поэтому вряд ли мы должны ожидать чего-то другого на этот раз. Но так или иначе это все равно достаточно ограниченный эффект. Прямого влияния на экономику Украины мы не заметим", – считает Фурса.

Напомним, в Минэкономики отреагировали на новые тарифы Дональда Трампа. Министр экономики Украины Юлии Свириденко объяснила, что это "сложно, но не критично". Она отметила, что какой-то отдельной высшей пошлины относительно Украины США не вводили.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал, что новый тариф 10% не окажет существенного влияния на экономику Украины. Однако некоторые украинские бизнесмены все-таки могут понести убытки.