Украинцам старше 55 лет обещают 10 тысяч гривен: выплаты предусмотрены не для всех
- Уязвимые категории вынужденно перемещенных лиц могут получить помощь от ООН размером 10 800 гривен.
- Подать заявку можно в пунктах сбора данных, для этого необходимо подготовить ряд документов.
Сейчас некоторые украинцы могут получить помощь от ООН, основанную на сумме минимальной потребительской корзины. Речь идет о 10 800 гривен, которые будут выплачивать в течение 3 месяцев.
Кто может получить 10 тысяч гривен от ООН?
Однако получат деньги не все – подать заявку могут уязвимые вынужденно перемещенные лица, соответствующие критериям. Детали сообщили в Благотворительном фонде "Право на защиту".
Подать заявку можно в пунктах сбора данных, если доход меньше 6 318 гривен на человека, семья относится к перечисленным ниже категориям и имеет хотя бы один из критериев уязвимости.
О каких категориях идет речь?
Внутренне перемещенные лица (переместились в течение последних шести месяцев в пределах Украины).
Люди, которые после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись из-за границы в Украину, начиная с 24 февраля 2022 года.
Люди, которые после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к местам постоянного проживания в пределах страны, начиная с 24 февраля 2022 года.
О каких критериях уязвимости идет речь?
Семья, которая имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше).
Семья, которую возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет.
Семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (имеют инвалидность, хронические заболевания).
Обратите внимание! Речь идет о тех, кто не получал денежную помощь от УВКБ ООН ранее, а также от других организаций в течение последних трех месяцев.
Пункты регистрации находятся в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, пишет УВКБ ООН.
Напомним, ранее Сумская ОВА сообщала, что "Право на защиту" – это одна из крупнейших правозащитных организаций в Украине и партнер УВКБ ООН. Благотворительный фонд оказывает денежную помощь вынужденно перемещенным лицам и пострадавшим от войны. Актуальную информацию о помощи на Сумщине можно узнать по ссылке.
Какие документы нужно подготовить?
Документ, удостоверяющий личность;
налоговый номер;
свидетельство о рождении детей (при наличии);
международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;
любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.);
личный номер телефона.
Что известно о другой помощи от государства?
Напомним, каждый украинец в возрасте от 40 лет после дня рождения получит персональное приглашение в Дия. После его принятия на Дия.Карточку будет зачислено 2 тысячи гривен, которые можно использовать только на прохождение скрининга здоровья.
Родители младенца могут получить единовременную выплату 50 тысяч гривен. Подать заявление через приложение Дия можно только в первые 30 дней после рождения ребенка, а лично обратиться в пенсионный фонд или ЦНАП – в течение 12 месяцев.