Украинцам старше 55 лет обещают 10 тысяч гривен: выплаты предусмотрены не для всех

Сейчас некоторые украинцы могут получить помощь от ООН, основанную на сумме минимальной потребительской корзины. Речь идет о 10 800 гривен, которые будут выплачивать в течение 3 месяцев.

Кто может получить 10 тысяч гривен от ООН?

Однако получат деньги не все – подать заявку могут уязвимые вынужденно перемещенные лица, соответствующие критериям. Детали сообщили в Благотворительном фонде "Право на защиту".

Подать заявку можно в пунктах сбора данных, если доход меньше 6 318 гривен на человека, семья относится к перечисленным ниже категориям и имеет хотя бы один из критериев уязвимости.

О каких категориях идет речь?

Внутренне перемещенные лица (переместились в течение последних шести месяцев в пределах Украины).

Люди, которые после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись из-за границы в Украину , начиная с 24 февраля 2022 года.

Люди, которые после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к местам постоянного проживания в пределах страны, начиная с 24 февраля 2022 года.

О каких критериях уязвимости идет речь?

Семья, которая имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше).

Семья, которую возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет.

Семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (имеют инвалидность, хронические заболевания).

Обратите внимание! Речь идет о тех, кто не получал денежную помощь от УВКБ ООН ранее, а также от других организаций в течение последних трех месяцев.

Пункты регистрации находятся в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, пишет УВКБ ООН.

Напомним, ранее Сумская ОВА сообщала, что "Право на защиту" – это одна из крупнейших правозащитных организаций в Украине и партнер УВКБ ООН. Благотворительный фонд оказывает денежную помощь вынужденно перемещенным лицам и пострадавшим от войны. Актуальную информацию о помощи на Сумщине можно узнать по ссылке.

Какие документы нужно подготовить?

Документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.);

личный номер телефона.

Что известно о другой помощи от государства?