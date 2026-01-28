Скидки и льготы: какая помощь предусмотрена для украинских семей с детьми

В Украине есть немало многодетных семей. Ими считаются семьи, где супруги, находящиеся в зарегистрированном браке, проживают вместе и совместно воспитывают трех или более детей.

Какую помощь может получить многодетная семья?

Им государство гарантирует различные виды поддержки, о чем говорится на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Читайте также Не все родители смогут получить помощь "еЯсла": кому не выплатят 8 тысяч гривен

Многодетным семьям государством предоставляются следующие льготы:

50% скидка стоимости топлива, в частности жидкого, если дома не имеют центрального отопления;

50% от утвержденных тарифов абонплаты за пользование квартирным телефоном;

50% скидка на плату за пользование жилищно-коммунальными услугами.

Важно! Но обязательно учитывается размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев (расчет на одного члена семьи), который не должен превышать величины дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы.

Также детей из многодетных семей предусмотрены следующие социальные гарантии:

бесплатное получение медикаментов по рецепту врача;

ежегодное медицинское обследование;

бесплатный проезд различными видами транспорта, независимо от расстояния и места проживания (кроме такси);

бесплатное оздоровление и отдых;

ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет.

Обратите внимание! Если у родителей одновременно родилось двое и более детей, в результате чего семья приобрела статус многодетной, выплата помощи осуществляется на каждого такого ребенка.

Почему многодетным семьям могут отменить помощь?

Выплата для многодетных семей может прекращаться при следующих обстоятельствах:

лишение получателя помощи родительских прав или отобрание ребенка у него без лишения родительских прав;

отказ получателя помощи от воспитания ребенка;

нецелевое использование средств и несоздание надлежащих условий для содержания ребенка; - устройство ребенка на полное государственное содержание;

зачисление ребенка на круглосуточное пребывание в интернат (пансиона) учреждения общего среднего образования (за исключением специальных учебных заведений, учебных заведений III степени, лицеев, обеспечивающих получение профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в учреждении);

пребывание получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;

потеря статуса многодетной семьи;

смерть ребенка или смерть получателя помощи.

Кроме того, матери, родившие или усыновившие пять или более детей и воспитывали их по меньшей мере до шестилетнего возраста, могут получать ежемесячную доплату. Об этом говорится в Законе Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Надбавка в 2026 году составит от 35% до 40% прожиточного минимум (в зависимости от количества детей), то есть достигать примерно 906–1 036 гривен ежемесячно.

Какую еще помощь могут получить семьи с детьми?