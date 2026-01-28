Знижки та пільги: яка допомога передбачена для українських родин з дітьми

В Україні є чимало багатодітних родин. Ними вважаються сім’ї, де подружжя, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі, проживає разом та спільно виховує трьох або більше дітей.

Яку допомогу може отримати багатодітна родина?

Їм держава гарантує різні види підтримки, про що йдеться на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Читайте також Не всі батьки зможуть отримати допомогу "єЯсла": кому не виплатять 8 тисяч гривень

Багатодітним сім’ям державою надаються такі пільги:

50% знижка вартості палива, зокрема рідкого, якщо будинки не мають центрального опалення;

50% від затверджених тарифів абонплати за користування квартирним телефоном;

50% знижка на плату за користування житлово-комунальними послугами.

Важливо! Але обов’язково враховується розмір середньомісячного сукупного доходу родини за попередні шість місяців (розрахунок на одного члена сім’ї), який не повинен перевищувати величини доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги.

Також дітей з багатодітних родин передбачені наступні соціальні гарантії:

безоплатне отримання медикаментів за рецептом лікаря;

щорічне медичне обстеження;

безоплатний проїзд різними видами транспорту, незалежно від відстані та місця проживання (крім таксі);

безоплатне оздоровлення та відпочинок;

щомісячні виплати на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років.

Зверніть увагу! Якщо у батьків одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

Чому багатодітним родинам можуть скасувати допомогу?

Виплата для багатодітних родин може припинятися за таких обставин:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав або відібрання дитини в нього без позбавлення батьківських прав;

відмова отримувача допомоги від виховання дитини;

нецільове використання коштів та нестворення належних умов для утримання дитини; - влаштування дитини на повне державне утримання;

зарахування дитини на цілодобове перебування до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти (за винятком спеціальних закладів освіти, закладів освіти III ступеня, ліцеїв, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти, та випадків, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини в закладі);

перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

втрата статусу багатодітної сім’ї;

смерть дитини чи смерть отримувача допомоги.

Крім того, матері, що народили або усиновили п’ять або більше дітей та виховували їх щонайменше до шестирічного віку, можуть отримувати щомісячну доплату. Про це йдеться у Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Надбавка у 2026 році становитиме від 35% до 40% прожиткового мінімум. (залежно від кількості дітей), тобто сягати приблизно 906 – 1 036 гривень щомісяця.

Яку ще допомогу можуть отримати родини з дітьми?