Можно получить значительно больше чем 1500: что важно знать о новой помощи

Часть украинцев имеет право на специальную помощь, которая составляет 1 500 гривен. Выплата этой поддержки произойдет автоматически – в апреле 2026 года.

Кто имеет право на помощь 1 500 гривен?

На указанную помощь имеет право часть пенсионеров и получателей социальных выплат, сообщает ПФУ.

Например, такую помощь могут получить лица, получающие пенсию:

по возрасту;

за выслугу лет;

по потере кормильца;

по инвалидности.

Обратите внимание! Условием для получения этих выплат является то, что пенсия такого лица не может быть более – 25 595 гривен.

Также поддержку в размере 1 500 гривен смогут получить, независимо от размера пенсии:

ветераны войны;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Предоставляется такая помощь и получателям социальных выплат, к примеру:

малообеспеченным;

людям без пенсии после 65 лет;

людям с инвалидностью;

многодетным и так далее.

Относительно помощи 1 500 гривен есть интересный нюанс, что она может быть больше в расчете на домохозяйство. Ведь такая помощь предоставляется на члена семьи. В то же время один человек не может получить единовременное пособие выше 1 500 гривен, сообщает Ровенская ОГА.

Если лицо одновременно имеет право на получение единовременной денежной доплаты по нескольким основаниям, выплата осуществляется по одному из оснований,

– говорится в сообщении.

Что еще важно знать об этой помощи?