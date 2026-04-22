Можно получить значительно больше чем 1500: что важно знать о новой помощи
- Украинцы, которые являются пенсионерами или получают социальные выплаты, могут получить помощь в размере 1 500 гривен.
- Ветераны войны и ликвидаторы аварии на ЧАЭС получат эту помощь независимо от размера пенсии.
Часть украинцев имеет право на специальную помощь, которая составляет 1 500 гривен. Выплата этой поддержки произойдет автоматически – в апреле 2026 года.
Кто имеет право на помощь 1 500 гривен?
На указанную помощь имеет право часть пенсионеров и получателей социальных выплат, сообщает ПФУ.
Например, такую помощь могут получить лица, получающие пенсию:
- по возрасту;
- за выслугу лет;
- по потере кормильца;
- по инвалидности.
Обратите внимание! Условием для получения этих выплат является то, что пенсия такого лица не может быть более – 25 595 гривен.
Также поддержку в размере 1 500 гривен смогут получить, независимо от размера пенсии:
- ветераны войны;
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС.
Предоставляется такая помощь и получателям социальных выплат, к примеру:
- малообеспеченным;
- людям без пенсии после 65 лет;
- людям с инвалидностью;
- многодетным и так далее.
Относительно помощи 1 500 гривен есть интересный нюанс, что она может быть больше в расчете на домохозяйство. Ведь такая помощь предоставляется на члена семьи. В то же время один человек не может получить единовременное пособие выше 1 500 гривен, сообщает Ровенская ОГА.
Если лицо одновременно имеет право на получение единовременной денежной доплаты по нескольким основаниям, выплата осуществляется по одному из оснований,
– говорится в сообщении.
Что еще важно знать об этой помощи?
Начисление этой выплаты происходит автоматически. Предоставляется она привычными каналами для получения пенсий и социальной помощи. То есть, например, на банковский счет или через Укрпочту.
Право на указанную единовременную помощь имеют лица, которым назначена пенсия, по состоянию на 1 апреля 2026 года. Это же правило распространяется и на соцпомощь.