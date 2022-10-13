Первая в Европе: какое решение Польши может изменить все для "Газпрома" в регионе

В Польше рассматривают вопрос о временном контроле компании, которая почти на 50% принадлежит российскому "Газпрому". Что об этом известно – читайте дальше.

Речь идет о компании EuRoPol Gaz, которой принадлежит польская часть газопровода Ямал – Европа.

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Польша может создать важный прецедент в Европе

По словам главы министерства развития и технологий Польши Вальдемара Буда, европейская страна может создать прецедент полного изъятия акций "Газпрома" из организации такого типа. Российской компании принадлежит пакет активов на 48% акций EuRoPol Gaz.

Вопрос о EuRoPol Gaz появился в повестке дня польских властей, после того, как в официальной Варшаве приняли решение о временном управлении в фирме Novatek Green Energy, являющаяся дочерней компанией российской группы Новатек, поставщика сжиженного природного газа в Польшу.

Американский миллиардер считает, что в экономике есть все условия для создания "идеального шторма". По его словам, во время пандемии американское правительство и Федеральный резерв создали пузырь из-за политики финансовых стимулов.

Буда добавил, что с помощью этого инструмента можно урегулировать ситуацию с предприятиями, где есть российский капитал. Он подчеркнул, что эти организации должны продолжать работать для защиты государственных интересов и сохранения рабочих мест.

Что касается шага с введением временных администраций в такие компании, то, по словам польского чиновника, есть две основные цели – или продажа российской доли, чтобы передача в управление государству. Буда заявил, что не исключает аналогичного сценария для компании EuRoPol Gaz, однако он "не хотел бы опережать факты".