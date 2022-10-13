Йдеться про компанію EuRoPol Gaz, якій належить польська частина газопроводу Ямал – Європа.

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Польща може створити важливий прецедент в Європі

За словами голови міністерства розвитку та технологій Польщі Вальдемара Буда, європейська країна може створити прецедент повного вилучення акцій Газпрому з організації такого типу. Російській компанії належить пакет активів на 48% акцій EuRoPol Gaz.

Питання про EuRoPol Gaz з'явилося у порядку денному польської влади, після того, як в офіційній Варшаві ухвалили рішення про тимчасове управління в фірмі Novatek Green Energy, яка є дочірньою компанією російської групи Новатек, постачальника зрідженого природного газу до Польщі.

Цікаво! Американський мільярдер вважає, що в економіці є всі умови для створення "ідеального шторму". За його словами, під час пандемії американський уряд та Федеральний резерв створили бульбашку через політику фінансових стимулів.

Буда додав, що з допомогою цього інструмента можна врегулювати ситуацію з підприємствами, у яких є російський капітал. Він підкреслив ці організації мають продовжувати працювати задля захисту державних інтересів та збереження робочих місць.

Щодо кроку із введенням тимчасових адміністрацій до таких компаній, то за словами польського чиновника, є дві основні цілі – або продаж російської частки, аби передача в управління державі. Буда заявив, що не виключає аналогічного сценарію для компанії EuRoPol Gaz, проте він "не хотів би випереджати факти".