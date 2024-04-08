Украинцы установили новый рекорд на валютном рынке, но есть нюанс

Украинский Нацбанк обнародовал данные по объемам покупки валюты за месяц. Речь идет о марте, во время которого зафиксировали важный результат.

Всего в январе объемы чистой покупки валюты в Украине оценили в более 1 миллиард долларов, а в феврале эта сумма достигла 824,5 миллиона долларов. Однако в марте на рынке зафиксировали значительные изменения.

Стоит внимания Инвестиции в современном мире: главные плюсы и минусы, о которых стоит знать всем

Сколько украинцы продали и приобрели валюты за март

В марте 2024 года объемы покупки валюты превысили объемы ее продажи на 574,8 миллиона долларов, что является самым низким показателем с сентября 2023 года. В целом в течение первого месяца весны жители Украины приобрели наличной валюты на 1,78 миллиарда долларов. Этот показатель уменьшился. В то же время продажа валюты выросла до 1,26 миллиарда долларов.

Эксперты рассказали, как защитить себя и свои средства при покупке или продаже валюты в "обменниках", а также на какие аспекты стоит обязательно обращать внимание.

Данные об операциях с валютой за март / Скриншот с сайта НБУ

Что касается физических лиц, то они приобрели безналичной валюты на 0,35 миллиарда долларов, а продали – на 0,3 миллиарда долларов. Всего за прошлый год украинцы продали валюты на 18,2 миллиарда долларов, а купили – на 23 миллиарда долларов. Поэтому, сумма чистой покупки составила 4,79 миллиарда долларов.