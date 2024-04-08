Загалом у січні обсяги чистої купівлі валюти в Україні оцінили у понад 1 мільярд доларів, а у лютому ця сума сягнула 824,5 мільйона доларів. Проте у березні на ринку зафіксували значні зміни.
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Скільки українці продали та придбали валюти за березень
У березні 2024 року обсяги купівлі валюти перевищили обсяги її продажу на 574,8 мільйона доларів, що є найнижчим показником з вересня 2023 року. В цілому протягом першого місяця весни жителі України придбали готівкової валюти на 1,78 мільярда доларів. Цей показник зменшився. Водночас продаж валюти зріс до 1,26 мільярда доларів.
Дані про операції з валютою за березень / Скриншот з сайту НБУ
Щодо фізичних осіб, то вони придбали безготівкової валюти на 0,35 мільярда доларів, а продали – на 0,3 мільярда доларів. Загалом за минулий рік українці продали валюти на 18,2 мільярда доларів, а купили – на 23 мільярди доларів. Тож, сума чистої купівлі склала 4,79 мільярда доларів.