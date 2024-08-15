В США раскрыли план обновления банкнот доллара: когда ждать изменений

Американский доллар – это одна из самых популярных и сильных валют в мире. В то же время доллар должен соответствовать ряду требований. Поэтому стоит следить за теми изменениями, которые внедряет Федеральный резерв.

Когда США будут менять дизайн доллара

На сегодня банкноты доллара США должны отвечать широким, уникальным потребностям. Речь идет об аутентификации, предотвращения подделки с помощью нескольких уровней открытых и скрытых средств защиты. Кроме того, доллар должен функционировать в приемниках для банкнот для торговцев, коммерческих банков и центробанков.

Примечательно Китайские банки повысили курс юаня для россиян во время "идеального шторма"

Однако центробанк США периодически меняет дизайн банкнот доллара. Одна из главных целей – усиление аспекта безопасности. Ведь купюры должны быть устойчивыми к все более изобретательным вариациям подделок валюты. К тому же тщательная интеграция эксклюзивных функций безопасности является критически важной основой для достижения таких целей:

Хранение наличности в безопасности;

Защита и обеспечение стабильности экономики США, которая является первой в мире.

Более трети вкладов украинцев в банках были сделаны в долларах и евро сделаны в долларах и евро

. Доля этих валют составляет 35,1%. Речь идет о данных за июнь 2024 года.

В связи с этим Федеральный резерв имеет график обновления дизайна банкнот доллара:

10 долларов – 2026 год;

50 долларов – 2028 год;

20 долларов – 2030 год;

5 долларов – 2032 год;

100 долларов – 2034 год.

Обновлять купюры доллара будут в этой последовательности в связи со стремлением уменьшить риски и ведением борьбы с подделками.