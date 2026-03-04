Доходность ОВГЗ падает: есть ли смысл покупать облигации в 2026 году

Министерство финансов снижает ставки гривневых ОВГЗ при размещении второй месяц подряд, однако спрос среди населения и бизнеса остается высоким. Уменьшение доходности вызвано несколькими факторами.

Почему доходность облигаций падает?

Облигации внутреннего государственного займа не теряют привлекательности для инвестиций даже несмотря на снижение ставки. Дальнейшая перспектива доходности ОВГЗ будет зависеть от уровня инфляции и учетной ставки. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

О снижении средневзвешенной доходности гривневых ОВГЗ свидетельствуют следующие данные Минфина по итогам аукционов:

в январе она составляла 16,47% ;

; в феврале – 14,3%.

В январе Министерство провело 14 аукционов, привлекая в госбюджет 46,1 миллиарда гривен, а в феврале – 12 аукционов и 56,7 миллиарда гривен в эквиваленте.

По словам эксперта Андрея Шевчишина, снижение ставок происходит под влиянием двух факторов.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Первая предпосылка – это замедление инфляции, а другой фактор – изменение монетарной политики Нацбанка. Напомню, что в этой январе НБУ снизил учетную ставку с 15,5% до 15%, и возможно дальнейшее снижение в этом году до 14,5%. То есть это означает, что стоимость привлечения средств будет снижаться. Это приводит к тому, что Минфин снижает доходность ОВГЗ при размещении.

Устойчивый интерес населения и бизнеса к ОВГЗ эксперт объясняет таким расчетом: инвесторы ожидают вероятное ослабление гривны в течение года, например, до 45 – 46 гривен, что дает примерно плюс 6%, тогда как ОВГЗ приносят около 16,5% доходности.

По крайней мере по результатам февраля спрос населения очень высокий. Люди продолжают заходить именно в ОВГЗ, несмотря на снижение ставки,

– отмечает эксперт.

Напомним: по данным Государственной службы статистики, по итогам 2025 года базовая инфляция составила 8% (в годовом измерении).

Что может повлиять на дальнейшие изменения ставок?

По данным Минфина, за 2025 год инвестиции украинцев в государственные облигации выросли более чем на 50%. По состоянию на конец февраля 2026 года граждане держат более 121,85 миллиардов гривен в государственных ценных бумагах.

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, сейчас привлекательность ОВГЗ для инвестиций сохраняется, однако дальнейшая ситуация будет зависеть от монетарной политики НБУ, уровня инфляции и учетной ставки.

Рост цен на топливо сейчас запустит цепную реакцию повышения цен на все товары и услуги. Соответственно, мы можем столкнуться с тем фактом, что Нацбанк возьмет паузу по снижению ставки. И это стабилизирует доходность на текущий год,

– отмечает эксперт.

Напомним, что в Украине подскочили цены на топливо. Как пояснил в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, на рынке нефтепродуктов нет "ценового якоря", поэтому крупные сети могут устанавливать любую цену. Поэтому операция США в Иране может стать информационным поводом для поднятия ценников на бензин и дизель.

